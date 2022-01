Marine Delterme, coulisses de sa rencontre avec son chéri Florian Zeller : "Il nous a sauvés"

Impossible de les imaginer l'un sans l'autre. Et pourtant, quand Marine Delterme a croisé la route de Florian Zeller, cette histoire semblait tout simplement impossible. En 2003, le réalisateur et écrivain avait pour mission de l'interviewer pour un journal, alors qu'elle exposait des sculptures sur la thématique du visage. C'est celui de l'artiste qu'il a conservé à l'esprit... pour ne plus jamais effacer cette image. "Je me souviens lui avoir dit : 'Si vous aimez l'expo, rappelez-moi. Sinon, ce n'est pas la peine', racontait-elle déjà auparavant. Par chance, il a aimé et nous ne nous sommes plus quittés."

Pour la comédienne, l'idée même d'être amoureuse menait à l'impasse. Sortant d'un chaos sentimental, victime d'un pervers narcissique par le passé, elle n'accordait tout simplement plus sa confiance. "Il avait 23 ans, l'âge de mon fils aîné aujourd'hui, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. J'avais onze ans de plus, un enfant de 5 ans, on était rescapés d'un enfer. Il nous a pris à bras-le-corps, mon fils et moi... C'est incroyable ! Ce 'jeune homme' nous a quasiment sauvés, c'est l'âme la plus noble que j'aie rencontrée. Il nous a ramenés à la vie. Avec une immense patience."

Avant lui, la vie m'avait pas mal bousculée

Il est resté auprès d'elle, tel un roc, et a élevé, avec elle, son fils Gabriel. Florian Zeller était là quand le jeune homme, fruit des amours de Marine Delterme et Jean-Philippe Écoffey, vivait une adolescence très compliquée. Marié depuis le 5 juin 2010, le couple avait eu, en 2008, un fils nommé Roman. L'actrice de 51 ans l'affirme toujours, elle revient de loin. Les souvenirs de ses romances toxiques ont d'ailleurs aidé Marine Delterme à incarner Maud dans la série Manipulations, qui sera diffusée sur France 2 dès le 10 janvier 2022 - avec Marc Ruchmann et Constance Dollé. "Avant Florian, la vie m'avait pas mal bousculée et j'étais dans le chaos, affirme l'héroïne d'Alice Nevers. Florian m'a transformée et stabilisée. Il sait donner un sens aux choses..."

