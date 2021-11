Alice Nevers : Marine Delterme annonce un final "grandiose" et livre de premières informations...

Au printemps dernier, la nouvelle a été officialisée : au bout de 18 saisons, TF1 a décidé de mettre un point final à sa série emblématique Alice Nevers, le juge est une femme. L'interprète du premier rôle, Marine Delterme, a tout de même eu l'opportunité de faire ses adieux en grande pompe en bouclant un ultime double épisode au courant du mois d'octobre. Ce dernier est intitulé Cavalcades et sera diffusé en 2022.

Lors d'une interview pour Télé Loisirs, dans le numéro paru ce 15 novembre 2021, la comédienne qui donne vie à la procureure adjointe depuis vingt ans a donné un avant-goût de ce qui attendait les fans de la fiction. Et cela promet d'être mémorable. "Ce sera un épisode grandiose, dans le milieu des jockeys et des courses hippiques, tourné à Granville, Deauville et au Mont Saint-Michel... Et surtout avec un mariage à la fin ! On retrouvera tous les acteurs qui ont accompagné mon parcours dans la série depuis vingt ans. C'est un remerciement aux fans et à ces comédiens. Ca va être émouvant", a-t-elle annoncé.

Un happy ending donc pour Alice Nevers et pour lequel Marine Delterme n'y est pas pour rien. "Je ne voulais pas que la fin soit tragique. Je voulais un final positif, et c'est le cas. Les gens ont besoin de lumière, d'apaisement et de joie après cette année. Je trouvais important d'offrir ce final aux téléspectateurs", a-t-elle souligné auprès de nos confrères.

Et, aussi difficile soit-il de clôturer ce chapitre de sa vie, Marine Delterme est déjà prête pour la suite. En effet, la maman de deux enfants a confié ressentir un "grand sentiment de liberté" maintenant qu'elle a définitivement rangé son rôle de procureure. "Je vois cela comme une étape où je peux grandir, forte de toutes mes expériences. Je vais m'en servir pour m'envoler ailleurs", a-t-elle analysé.