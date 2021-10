Marine Delterme : Rares photos de son fils Gabriel dont le père est un grand acteur

Après avoir enchaîné les innombrables épisodes d'Alice Nevers, le juge est une femme, Gabriel Écoffey (23 ans) a enfin autre chose à regarder. Sa maman adorée, Marine Delterme, joue le lundi 18 octobre 2021 dans la nouvelle fiction de TF1 Loin de chez moi, diffusée en prime time. L'occasion d'en savoir plus sur cette mère de deux grands fistons.

Se qualifiant elle-même de "mère louve" et parfois même "un peu trop", Marine Delterme avoue se fritter parfois avec ses enfants. "Ils m'envoient valser régulièrement. C'est dur pour des artistes – dont la constitution par essence n'est pas à la rigueur – d'élever quelqu'un. Car l'éducation requiert des convictions très profondes et très carrées. On grandit ensemble avec tout cela", avait-elle confié dans les colonnes de Télé 7 Jours en 2019. Pourtant, Gabriel est lui aussi un artiste. Il a d'ailleurs hérité de sa fibre pour la comédie et lui a déjà donné la réplique dans un épisode de la seizième saison d'Alice Nevers, nommé Mortelle évasion.



"J'ai la chance d'avoir des fils doux et gentils. Gabriel a très envie d'écrire et de devenir journaliste. Roman se montre déjà très carré et scientifique", avait-elle lâché au sujet de ses deux fils. Plutôt conservatrice au niveau de sa vie privée, Marine Delterme ne publie que très rarement des photos de son Gabriel adoré, né de sa relation avec l'acteur suisse Jean-Philippe Écoffey.