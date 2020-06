Marine Delterme maman mélancolique : elle pose avec son fils aîné, Gabriel

Si Marine Delterme évoque l'absence de ses enfants, la chambre vide, c'est notamment en ce qui concerne Gabriel, son aîné avec qui elle pose là et qu'elle enlace tendrement sur sa photo. Le jeune homme est né en 1998 de la relation de sa maman avec l'acteur suisse Jean-Philippe Écoffey. Cette séparation implique donc forcément que Gabriel aille souvent passer du temps avec son papa. De plus, il est fort probable qu'il ait quitté le nid familial. La situation est toute autre avec son autre fils Roman, né en décembre 2008, de sa relation avec l'écrivain Florian Zeller, qu'elle a épousé le 5 juin 2010. Pas de chambre vide cette fois-ci mais une présence constante.

En 2016, lors d'une interview accordée à Paris Match, Marine Delterme avait évoqué son côté "mère poule"." J'ai la chance d'avoir des fils doux et gentils, poursuit-elle. Gabriel va avoir 18 ans et passe son bac cette année. Il a très envie d'écrire et de devenir journaliste. Roman a 8 ans mais se montre déjà très carré et scientifique. Mes enfants sont très sensibles et lucides", avait-t-elle déclaré à l'époque au sujet de ses deux garçons. L'actrice avait également confié qu'elle avait pour exigence de ne jamais tourner pendant les vacances scolaires pour pouvoir rester avec ses fils. On comprend alors mieux pourquoi une chambre vide puisse lui peser autant...