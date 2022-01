Marine Delterme, son fils Gabriel confronté à une période difficile : "Je n'ai pas vu venir les choses"

Marine Delterme est à l'affiche de la série Manipulations, qui sera diffusée sur France 2 dès le 10 janvier 2022. Dans cette série dramatique, qu'elle a tournée avec Marc Ruchmann - Plan Coeur - et Constance Dollé, la comédienne joue le rôle d'une femme piégée, sous l'emprise d'un pervers narcissique. Sa vie à elle, loin des plateaux de tournage, est évidemment plus rose. Mais elle est passée par de rudes étapes, personnelles et familiales.

C'est sans effort que Marine Delterme a joué l'histoire de Maud, puisqu'elle a été, elle-même, victime d'un homme extrêmement toxique pendant de longs mois. Si elle est aujourd'hui heureuse en ménage avec le réalisateur Florian Zeller, l'actrice de 51 ans a connu d'autres pépins sur le plan personnel. Maman de Roman, 13 ans, elle avait eu auparavant Gabriel avec Jean-Philippe Ecoffey et a très mal vécu sa période adolescente.

"Il faut le dire aux parents, l'amour ne suffit pas, clame l'héroïne d'Alice Nevers dans les colonnes du magazine Paris Match du 6 janvier. Avec mon premier, je n'ai pas vu venir les choses. Il mangeait bien, dormait bien, je ne comprenais pas... Avec le deuxième, j'ai été très vigilante : apprendre à reconnaître des signaux infimes, un voile de tristesse, une bonne humeur de façade... Quelle responsabilité d'observer constamment ! C'est un sacerdoce !"

Florian nous a quasiment sauvés...

Impossible de savoir ce qui a cloché dans le parcours de Gabriel, qui a 23 aujourd'hui. Dépression ? Alcool ? Drogue ? Une chose est sûre : Florian Zeller a joué un rôle majeur dans l'éducation du jeune homme. "J'avais onze ans de plus, un enfant de 5 ans, on était rescapés d'un enfer, se souvient Marine Delterme à propos de leur rencontre. Il nous a pris à bras-le-corps, mon fils et moi... c'est incroyable. Ce 'jeune homme' nous a quasiment sauvés, c'est l'âme la plus noble que j'aie rencontrée. Il nous a ramenés à la vie. Avec une immense patience..."

Retrouvez l'interview intégrale de Marine Delterme dans le magazine Paris Match, n°3792 du 6 janvier 2022.