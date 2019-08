Meghan Markle et Harry à Ibiza : la magnifique villa de leurs vacances dévoilée

Une vue panoramique sur la mer, de grandes baies vitrées dans chaque pièce, une piscine de 50 mètres de long sur la terrasse privée, du mobilier de designer... Pour ses 38 ans, Meghan Markle s'est offert six jours de vacances à Ibiza avec le prince Harry et leur petit Archie (4 mois) entre les 6 et 12 août derniers. Comme le révèle le Daily Mail ce 25 août 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont profité d'un séjour tout confort dans la Villa Sa Calma située près du village de Es Cubells, au sud de l'île des Baléares.

Six chambres et huit salles de bain réparties sur 1214 m2, un grand salon à la hauteur sous plafond donnant le vertige, une salle de sport et un jacuzzi à disposition : les jeunes parents ne risquaient pas d'être à l'étroit dans cette villa de rêve. Un luxe qui a un prix : 108 000 livres la semaine, soit environ 118 000 euros. Pour ce prix, Meghan Markle et Harry ont aussi pu compter sur l'aide d'un concierge, d'un serveur, de personnel de ménage, d'une Range Rover avec chauffeur et d'un garde de nuit. Esthéticienne, barman, nounou, masseur, coach sportif et prof de yoga étaient quant à eux en option. Malgré cette armée de personnel, les Sussex auraient fait le voyage avec leur propre chef cuisiner.