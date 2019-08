Meghan Markle et Harry : Leurs vacances VIP chez Elton John à Nice

S'ils avaient réussi à voyager dans le plus grand des secrets en Sicile et à Ibiza plus tôt cet été, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas réussi cet exploit pour leur séjour à Nice chez Elton John, la semaine dernière. Un aller retour en jet privé qui ne passe pas outre-Manche.

Le chanteur de 72 ans a expliqué : "Après une année mouvementée (...), David et moi voulions que la jeune famille ait des vacances privées dans la sécurité et la tranquillité de notre maison. Pour maintenir un niveau élevé de protection indispensable, nous leur avons offert un vol en jet privé. Pour soutenir l'engagement du prince Harry en faveur de l'environnement, nous nous sommes assurés que l'empreinte carbone de leur vol était neutre en faisant un don approprié à Carbon Footprint (...). J'appelle la presse à cesser ces attaques impitoyables et mensongères." Selon le Daily Mail, cet aller-retour entre Londres et Nice en jet privé aurait coûté près de 22 000 euros. L'été de la discorde Ce n'est pas tant cette escapade française chez Elton John qui pose problème selon l'expert royal Phil Dampier, dont le tabloïd anglais rapporte le témoignage : "Ils n'ont pas l'air de s'en soucier [des critiques, NDLR] ni de vouloir changer leur comportement. Ils devaient savoir que prendre un jet privé quatre fois de suite en peu de temps les exposerait à des critiques, mais ils l'ont fait quand même. Les gens n'aiment pas recevoir de leçons sur le changement climatique de ceux qui ne suivent pas leurs propres conseils." Hypocrites sur leurs convictions, difficiles à gérer pour leurs employés qui démissionnent à tour de rôle, trop exigeants lorsqu'il s'agit de leur intimité, quitte à froisser leurs voisins de Windsor : la liste des griefs visant les Sussex, avérés ou non, continue de s'allonger. Reste à savoir s'ils oseront prendre un jet privé pour se rendre en Ecosse pour quelques jours de vacances avec la reine Elizabeth dans son château de Balmoral...

