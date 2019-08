Meghan Markle et Harry tenus à distance de Kate et William en Écosse

Alors qu'on les pensait rabibochés depuis la naissance du petit Archie le 6 mai 2019, les rumeurs de tensions entre les Sussex et les Cambridge sont reparties de plus belle. Selon les informations du Vanity Fair américain, publiées le 16 août, le prince Harry, son frère William et leurs épouses seront tenus à distance lors de leur prochain voyage en Écosse.

Les vacances de la reine Elizabeth dans son château écossais de Balmoral sont chaque année l'occasion d'organiser des réunions de famille. Comme à leur habitude, Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants – George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) – ont prévu d'y passer plusieurs jours d'ici à la fin du mois d'août, après un séjour secret sur l'île Moustique. Sauf que cette année, pour leur premier séjour à Balmoral, Meghan Markle et le prince Harry auraient eux aussi prévu de s'y rendre à cette période avec leur petit garçon. Le couple a déjà profité de quelques jours de vacances à Ibiza et dans le Sud de la France, non sans faire fuser quelques critiques sur leurs goûts de luxe.

Pour éviter tout accroc, les deux familles ne logeront pas ensemble au château : "La reine reçoit beaucoup d'invités et, pour soulager la pression, les Cambridge devraient rester au cottage [leur demeure de Tam-na-Ghar, non loin de Balmoral, NDLR]. C'est d'autant plus avantageux pour tout le monde que ça signifie plus de place au château", a rapporté une source royale. Il peut y avoir du monde dans ce qu'ils appellent 'la grande maison' et ce n'est pas spécialement relaxant même si ce sont des vacances."