George, Charlotte et Louis de Cambridge ont attendu deux mois pour voir Archie

Il leur aura fallu attendre deux mois avant de pouvoir enfin rencontrer leur cousin. Selon les informations de la journaliste anglaise Emily Andrews, publiées par Yahoo UK ce 23 juillet 2019, les trois enfants de Kate Middleton et William n'ont rencontré le fils de Meghan Markle et Harry que récemment.

Le 10 juillet dernier, la participation remarquée des Cambridge et des Sussex au match de polo de bienfaisance de Wokinghan était d'autant plus importante qu'elle marquait en fait la rencontre entre les enfants du prince William et Archie, le premier enfant du prince Harry. Si Kate Middleton et son mari étaient déjà allés voir le nouveau-né chez lui, au Frogmore Cottage, quelques jours après sa naissance, George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) n'avaient quant à eux pas eu ce plaisir.

Durant cette sortie familiale, Meghan Markle était apparue câlinant son petit Archie non loin de Kate Middleton, qui jouait avec ses trois enfants. Un moment de complicité entre les duchesses qui avait laissé entendre qu'elles s'étaient enfin rapprochées, après des mois de rumeurs affirmant qu'elles ne s'entendaient pas. C'est d'ailleurs ce jour-là que la petite Charlotte a dévoilé son étonnant petit sac à main... Les princes William et Harry étaient de leur côté sur le terrain, s'affrontant sur leurs montures respectives pour la bonne cause.