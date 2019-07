Kate Middleton et William en vacances : de retour sur leur île préférée

Place à la détente ! Après avoir multiplié les apparitions et engagements officiels ces dernières semaines, le prince William et Kate Middleton sont partis en vacances. Comme l'ont rapporté plusieurs médias britanniques dont le Sun, le 18 juillet 2019, le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi de s'envoler pour leur destination ensoleillée de prédilection dans les Caraïbes.

En compagnie de leurs trois enfants, le prince George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an), le couple va profiter du décor de carte postale qu'offre Moustique, île privée de l'archipel des Grenadines où ils sont préservés des paparazzis. Des cocotiers et plages de rêve qu'ils connaissent déjà puisqu'ils y avaient passé leurs vacances d'été l'an dernier : "C'est incroyablement privé et discret, mais pas loin. Ils connaissent et font confiance au personnel qui y travaille et ils sont du genre à garder les mêmes habitudes", a rapporté une source royale du tabloïd.