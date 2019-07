Meghan et Harry séparés de Kate et William : une énième démission annoncée

La séparation officielle des Sussex et des Cambridge n'épargne pas leurs collaborateurs. Ce 22 juillet 2019, dans un communiqué relayé par le magazine anglais Hello!, les princes William, Harry et leurs épouses Kate Middleton et Meghan Markle ont annoncé le départ de Lorraine Heggessey, qui était jusqu'alors la directrice générale de la Royal Foundation.

"Lorraine a joué un rôle de premier plan dans nos initiatives caritatives au cours des deux dernières années et demie. Nous sommes très reconnaissants pour son travail et son soutien, et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir", ont commenté le duc et la duchesse de Cambridge. De leur côté, les Sussex ont témoigné : "Ça a été un grand plaisir de travailler avec Lorraine ces dernières années, pour défendre les causes qui nous tiennent à coeur." Lorraine Heggessey avait notamment aidé Meghan Markle pour sa première mission royale en solo avec le livre de cuisine Together. Le nom de Jason Knauf a été annoncé pour son remplacement qui sera effectif le 1er octobre prochain.

Cette annonce peut paraître anodine, mais elle est certainement liée au fait que le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de quitter la Royal Foundation, créée par les deux princes en 2009. Leurs épouses les avaient ensuite rejoints l'une après l'autre pour former le super quatuor baptisé Fab Four outre-Manche. Mais la collaboration des deux couples n'aura duré que quelques mois puisque les Sussex ont décidé de prendre leur totale indépendance vis-à-vis des Cambridge : d'abord en quittant le palais de Kensington pour le Frogmore Cottage, puis en lançant leur propre fondation royale.

Une prise de distance au coeur de rumeurs affirmant depuis des mois que les deux frères et leurs épouses ne s'entendent pas. Les nombreux changements parmi les employés de Meghan Markle n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. La naissance du petit Archie (2 mois), le premier enfant des Sussex, pourrait tout de même aider les deux duchesses à se rapprocher...