Meghan Markle et Kate Middleton enfin copines, elles s'envoient des textos

Après des mois de rumeurs affirmant que les deux duchesses ne s'entendent pas, il semble que l'ambiance se réchauffe enfin. Selon l'experte royale Carolyn Durand, dont Hello! a rapporté le témoignage le 24 juillet 2019, Kate Middleton et Meghan Markle en seraient même venues à échanger des textos.

"Kate a été d'un grand soutien pour Meghan dans les jours qui ont précédé la naissance d'Archie, et contrairement aux rumeurs de dispute, elles sont une famille et ont une très belle amitié, a expliqué la Britannique. Elles parlent et échangent régulièrement des messages, elles ont plus en commun et Kate voulait être sûre que Meghan se sente bien accueillie dans la famille." Une première source de People avait déjà affirmé il y a quelques jours que la naissance ultramédiatisée du petit Archie en mai dernier avait permis de rapprocher les épouses des princes William et Harry autour d'un même challenge : être mère sous le feu des projecteurs.

Avant de se retrouver en tribunes du tournoi de Wimbledon le 13 juillet dernier, Kate Middleton et Meghan Markle étaient déjà apparues complices lors d'un match de polo de bienfaisance quelques jours avant. Tandis que leurs maris s'affrontaient sur leurs montures respectives pour la bonne cause, les deux mamans de 37 ans ont profité de cette sortie en plein air avec leurs enfants. C'est d'ailleurs à ce moment que George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) ont rencontré leur cousin Archie pour la première fois.

En quittant le palais de Kensington pour le Frogmore Cottage, puis en coupant les ponts avec la Royal Foundation, le prince Harry et Meghan Markle ont pris leur totale indépendance, eux qui vivaient avec les Cambridge au début de leur mariage. Mais cette distance qui était au coeur des rumeurs de tension aurait en fait contribué à rapprocher les deux familles, maintenant que chacune a un espace et une activité qui leur sont propres.