Meghan Markle : Ses voisins interdits de lui parler ou de caresser ses chiens

"C'est incroyable. Nous n'avons jamais rien entendu de tel, a rapporté un résident de Windsor au Sun vendredi. Tous les habitants du domaine travaillent pour la famille royale et savent comment se comporter avec respect. On ne nous dit pas comment nous comporter avec la reine. Elle est très contente quand les gens la saluent." Selon le tabloïd, le palais de Buckingham a affirmé que le prince Harry et Meghan Markle ne sont aucunement à l'origine de ces demandes et qu'il s'agit de l'initiative "bien intentionnée" d'un salarié du palais "trop protecteur". Déjà en avril dernier, il aurait été interdit aux employés d'utiliser leur parking habituel, jugé trop proche de leur demeure.