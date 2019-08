Elton John : Vacances en famille à Nice, avec Neil Patrick Harris et ses enfants

Cet été encore, le sud de la France fait partie des destinations de vacances préférées des stars. Elton John et Neil Patrick Harris y ont leurs habitudes. Les deux amis y ont aperçu cette semaine, accompagnés de leurs maris et enfants.

C'est à Nice, où Elton John possède une résidence secondaire, que la joyeuse bande a posé ses valises ! Le chanteur de 72 ans et sujet du film Rocketman (sorti le 29 mai 2019 et projeté au 72e Festival de Cannes), son mari David Furnish et leurs deux garçons, Zachary et Elijah (8 et 6 ans, nés de la même mère porteuse) y reçoivent Neil Patrick Harris, son époux David Burtka et leurs jumeaux, Gideon et Harper (8 ans) pour les vacances. Vendredi 2 août 2019, les touristes ont profité d'un après-midi ensoleillé pour se rendre au Club 55, à Ramatuelle, près de Saint-Tropez.

Comme de nombreuses stars en vacances, Elton John et Neil Patrick Harris partagent sur les réseaux sociaux des photos souvenirs de leur périple estival.