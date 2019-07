Didier Deschamps : Vacances festives avec sa femme Claude, Valérie Bégue...

On prend les mêmes et on recommence !

Le 15 juillet 2018, Didier Deschamps remportait sa deuxième Coupe du monde à Moscou, la première en tant que sélectionneur de l'équipe de France de football. Vingt ans plus tôt, il avait déjà décroché ce trophée tant convoité mais en tant que joueur et capitaine des Bleus. Une semaine après le sacre russe, Didier Deschamps était parti en vacances à Saint-Tropez pour fêter cette magnifique victoire. C'est au même endroit que l'on retrouve l'homme de 50 ans un an plus tard, et avec les mêmes personnes.

Tout comme à l'été 2018, le sélectionneur des Bleus se trouve sur la Côte d'Azur avec son épouse Claude et leur groupe d'amis fidèles. Tous ont partagé la même photo sur Instagram le samedi 20 juillet 2019, une photo de groupe sur un bateau, avec les amis en train de célébrer le premier anniversaire de la Coupe du monde 2018. "Anniversaire. Soudés à jamais", a commenté Valérie Bègue, "Une bande d'amis fête l'anniversaire de la #coupedumonde2018 avec #coach #deschamps #reve #merveille #fiersdetrebleus #merci", pour Nagui, accompagné de sa femme Mélanie Page, ou encore "Ramener la coupe à la maison !!!! 1 an après !! Dream TEAM !!!", pour Leïla Kaddour. Jean-Roch est celui qui précise qu'ils se trouvent tous à Saint-Tropez. L'ancienne Miss France, l'animateur de France 2 et France Inter, la présentatrice du Journal télévisé de 13h, sur France 2, le week-end et le DJ sont également accompagnés du spécialiste de la santé Michel Cymes mais aussi de l'ancien joueur de tennis Fabrice Santoro.