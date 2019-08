Meghan Markle et Harry : La nouvelle nounou d'Archie est new-yorkaise !

La troisième serait-elle la bonne ? Le prince Harry et Meghan Markle pourraient bien avoir enfin trouvé la nounou idéale pour leur petit Archie, 3 mois. L'heureuse élue, une new-yorkaise, a même pu accompagner les jeunes parents pour leur séjour chez Elton John à Nice la semaine dernière. Elle a en effet été aperçue embarquant à leurs côtés dans le jet privé de la discorde, dépêché par le chanteur pour ramener la petite famille en Angleterre.

"Meghan est une maman très impliquée, mais la nouvelle nounou est un cadeau du ciel, a rapporté une source du Sun le 21 août 2019. Elle est extrêmement professionnelle, avec un certain nombre d'années d'expérience en poche, et s'est très bien intégrée dans la famille. Elle est super avec le petit Archie et l'adore. Harry et Meghan sont très contents d'elle." Toujours selon le tabloïd, la nourrice ne vivrait pas au Frogmore Cottage avec le duc et la duchesse. Si tout continue de bien se passer, elle devrait accompagner les Sussex pour leur première tournée royale en famille prévue en Afrique du sud à l'automne prochain.

La première nourrice d'Archie aurait été rapidement congédiée par manque de professionnalisme. La seconde n'effectuait quant à elle que des gardes de nuit. Ces deux départs successifs s'étaient ainsi ajoutés aux nombreux employés du couple ayant quitté leurs fonctions prématurément dans des circonstances floues : l'assistante personnelle de la duchesse, une garde du corps, une secrétaire personnelle... Pour la plupart, des rumeurs ont affirmé que le prince Harry et Meghan Markle étaient trop exigeants et difficiles à gérer.