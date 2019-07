Le prince Harry révèle pourquoi ils n'auront que deux enfants avec Meghan Markle

Contrairement au prince William et Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle ne prévoient d'avoir que deux enfants. Le duc de Sussex s'est confié à ce sujet auprès de l'anthropologue Jane Goodall, qu'il a récemment rencontré à Windsor. Leur entretien figurera dans le prochain British Vogue de septembre 2019, pour lequel son épouse a joué les rédactrices en chef le temps d'un numéro événement.

Déjà en ligne sur le site du Vogue anglais depuis le 30 juillet 2019, cette rencontre est l'occasion pour le prince Harry de réaffirmer son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Et c'est par souci écologique qu'avec Meghan Markle, ils n'envisagent aucunement de fonder une famille nombreuse : "Grâce aux gens que j'ai rencontrés et aux endroits que j'ai eu la chance de visiter, j'ai toujours eu une connexion et un amour pour la nature, a affirmé le Britannique de 34 ans. Je vois les choses différemment maintenant, pour sûr. Mais j'ai toujours voulu essayer et m'assurer de ça, avant même d'avoir un enfant et espérer avoir des enfants..." En réponse à l'exclamation de Jane Goodall, qui l'a interrompu en disant, "Pas trop !", le prince Harry a rétorqué : "Deux, maximum !"