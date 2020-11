Gossip Girl, le reboot : découvrez le visage des nouveaux lycéens de Constance Billard !

Les reboots qui font un flop, on en connaît des tas. La série Gossip Girl saura-t-elle tirer son épingle du jeu ? Joshua Safran et Josh Schwartz, à l'origine des épisodes crées de 2007 à 2012 avec Sara Goodman, ont décidé d'offrir une sorte de suite aux aventures des lycéens huppés de l'Upper East Side. Huit ans plus tard, de nouveaux étudiants vont devoir se frotter à la relève du célèbre blog de rumeurs en tout genre. Et les comédiens à l'affiche de cette version ont été aperçus tous ensemble, le 10 novembre 2020, en plein tournage sur les marches du Metropolitan Museum of Art de New York.

Il n'y avait pas beaucoup de diversité dans la première série

Plus de trace de Blair Waldorf, Serena Van Der Woodsen ou Chuck Bass. En lieu et place, les créateurs de Gossip Girl ont voulu offrir aux téléspectateurs une vision plus proche du monde dans lequel nous évoluons en 2020. "Il n'y avait pas beaucoup de diversité dans la première série, avouaient-ils, à raison, auprès de Vulture. Donc cette fois-ci, les rôles principaux ne sont pas tous blancs. Il y aura aussi beaucoup de contenu 'queer' dans cette saison." Dans la série originelle, la communauté LGBTQ+ n'était en effet représentée qu'à 3,5% avec un rôle d'extrême second plan tenu par Connor Paolo, alias Eric Van Der Woodsen, et un vague plan à trois entre Hilary Duff, Penn Badgley et Jessica Szohr...

Le cast originel de retour ?

La sortie de ce reboot est prévue pour 2021. Les dix nouveaux épisodes seront disponibles sur la plateforme de diffusion HBO Max. A l'affiche : Emily Alyn Lind, aperçu dans les deux films Netflix The Babysitter, Whitney Peak, Tavi Gevinson, Thomas Doherty, Eli Brown, Adam Chanler-Berat ou encore Zión Moreno. Quid des anciens ? Les comédiens du premier show ne devraient pas faire partie de l'aventure, ou très peu, bien que certains aient démontré un certain intérêt à ce reboot, dont Chace Crawford. Un élément reliera toutefois la version originelle à la nouvelle - outre les bancs de l'école privée Constance Billard - : la voix espiègle de Gossip Girl, énoncée par la brillante Kristen Bell. On a hâte de l'entendre à nouveau clamer "xoxo"...