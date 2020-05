Chace Crawford : Que devient le beau gosse depuis Gossip Girl ?

De 2007 à 2012, des millions de téléspectateurs l'ont connu dans la peau de l'irrésistible Nate Archibald. Chace Crawford se représente à eux vêtu cette fois d'un costume et doté de pouvoirs de superhéros. Que devient le beau gosse de Gossip Girl ?

Gossip Girl est indubitablement le contenu le plus connu de la filmographie de Chace Crawford. Il a joué dans les six épisodes de la série, où il incarnait Nate Archibald, l'un des ados populaires du lycée pour garçons St Jude, situé dans le quartier de l'Upper East Side, à Manhattan. Chace Crawford comptait les craquantes Blake Lively (Serena Van Der Woodsen) et Leighton Meester (Blair Waldorf), Ed Westwick (Chuck Bass), Penn Badgley (Dan Humphrey) et sa petite soeur fictive Taylor Momsen (Jenny Humphrey) parmi ses partenaires de jeu. Chace a désormais de nouveaux collègues, une bande de superhéros avec qui il partage la vedette de la série The Boys, disponible sur Amazon Prime Video.

Dans The Boys, inspirée de la bande dessinée du même nom, Chace Crawford tient l'un des rôles principaux. Il joue Kevin, ou L'Homme poisson ("The Deep" en anglais), membre de l'équipe baptisée "The Seven", de l'entreprise Vought International. Kevin a le pouvoir de communiquer avec les êtres marins et de respirer sous l'eau.

Chace Crawford donne la réplique à Karl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr ou encore Laz Alonso. Après le succès de sa première saison, le cast se réunira pour de nouvelles aventures.