Emma Stone enceinte : l'accouchement est imminent, un ventre très arrondi

Le jour J approche à grands pas. Emma Stone donnera bientôt naissance à son premier enfant. En attendant l'heureux événement, l'actrice s'occupe avec des tâches quotidiennes... et un ventre toujours plus volumineux !

Emma Stone était de sortie le 19 février dernier. L'héroïne du film Cruella (en salles le 26 mai 2021) a été surprise à son arrivée puis à son départ d'un cabinet médical. Elle s'y est rendue au volant de sa voiture Audi et portait pour l'occasion une longue robe noire, qui n'est pas parvenue à dissimuler son baby bump. Des sandales à semelles plates, des lunettes de soleil et un masque, désormais indispensable, complétaient son look du jour.

Cette grossesse révélée par la publication de photos d'elle, Emma Stone la vit dans le plus grand secret, au même titre que sa relation avec Dave McCary. Le couple a officialisé ses fiançailles en décembre 2019 et se serait marié en toute discrétion. Emma Stone a tout de même éveillé les soupçons des internautes au printemps dernier, après une apparition sur la chaîne YouTube de son amie Reese Witherspoon. Les deux actrices s'étaient entretenues sur le thème de l'anxiété infantile en cette période de crise sanitaire. Les internautes avaient alors remarqué qu'Emma portait une bague à l'annulaire gauche.

Emma et Dave se sont rencontrés fin 2016, dans les coulisses de l'émission Saturday Night Live, dont Dave était un des réalisateurs. Ils deviendront parents tous les deux et accueilleront leur premier bébé après l'accouchement d'Emma

Avant cette relation, la star du film La La Land sortait avec le comédien Andrew Garfield. Les deux acteurs se sont séparés en 2015, après quatre ans de romance.