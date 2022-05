Met Gala 2022 : Kylie et Kendal Jenner, Gigi et Bella Hadid... défilé de stars à la pre-party !

Le Met Gala fait son grand retour pour 2022. Alors que l'édition se déroulera ce lundi 2 mai à New York, toutes les stars se sont naturellement pressées dans la Grosse Pomme, le dimanche 1er mai pour la pre party du Met Gala 2022. Kylie Jenner y est arrivée dans son jet privé, en compagnie de sa fille Stormi, comme elle l'a fait savoir sur Instagram (voir le diaporama). Quelques unes de ses soeurs étaient elles aussi présentes, parmi lesquelles Kendall Jenner, Khloe Kardashian ou encore Kourtney au bras de son mari le musicien Travis Barker. Et bien entendu leur mère Kris Jenner était aussi de la partie.

Les Kardashian/Jenner n'étaient pas les seules présentes à la pre-party du Met Gala 2022. À New York ont aussi été prises en photos Vanessa Hudgens, la jolie Olivia Rodrigo, tout juste remise de son duo avec Avril Lavigne, mais aussi les soeurs Hadid. La blonde Gigi Hadid et la brune Bella Hadid étaient ravissantes et tout sourire à la sortie de leurs hôtels. Les deux mannequins avaient misé sur des looks laissant apercevoir leur ventre. HoYeon Jung, révélée par Squid Game et égérie Louis Vuitton que toutes les maisons se disputent, s'est également rendue à la soirée.

Ce Met Gala 2022 se tiendra ce lundi 2 mai à New York et célèbre le deuxième volet d'une exposition en deux parties du Costume Institute ; la première, In America: A Lexicon of Fashion, a été inaugurée le 18 septembre, quelques jours seulement après l'édition 2021 du Met Gala En raison de la pandémie, la grande soirée n'avait pu se tenir en mai, comme le veut la tradition. La deuxième partie, In America: An Anthology of Fashion, avec l'exposition concentrée sur l'inclusivité dans la mode. Et le dress code a été donné : "Gilded Age", à comprendre le glamour doré. Plumes, dentelle, noeuds et volants devraient être de sortie... L'âge d'or new-yorkais et tout l'excès qui va avec devrait être dignement représenté.

Cette année, le Met Gala 2022 va être présidé par Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds et Lin-Manuel Miranda, épaulés par Tom Ford et Anna Wintour ainsi que le patron d'Instagram Adam Mosseri. La cérémonie sera diffusée en live sur les réseaux sociaux de Vogue.