Gigi Hadid et Maluma partagent de tendres souvenirs d'enfance pour la nouvelle campagne BOSS

Être un boss, c'est plus qu'un simple état d'esprit. C'est un véritable mode de vie. Mais peut-on naître avec ce sens aigu de l'ambition et du style ? Ou peut-on l'acquérir en cours de route ? C'est la question que soulève la nouvelle campagne de la maison BOSS, à l'occasion du lancement de sa nouvelle collection printemps-été 2023. Lignes épurées, couleurs éthérées, esprit urbain, estival et sportif, sophistiqué mais décontracté... les nouveaux modèles de la griffe internationale s'accompagnent, pour le retour des beaux jours, d'un joli message, fort, partagé par des personnalités emblématiques.

Soyez votre propre boss

Le chanteur colombien Maluma, le mannequin américain Gigi Hadid, l'iconique top model britannique Naomi Campbell, l'acteur sud-coréen Lee Min-ho, le joueur de tennis italien Matteo Berrettini, le créateur de contenus italo-senégalais Khaby Lame... chacun se tourne vers l'avenir avec le mantra "Be your own boss" - "Soyez votre propre boss" - mais aussi vers le passé, pour embrasser l'enfant qu'ils furent autrefois. Sur les images issues de la nouvelle campagne Hugo Boss, capturées par le talentueux photographe de mode suédois Mikael Jansson, chacun se présente auprès d'un tendre cliché issu de sa jeunesse, racontant son parcours de vie hors du commun vers le succès.

Pluie de talent sur la planète BOSS

Ces talents ont toujours su ce qu'ils voulaient, et leur réussite s'est réalisée grâce à leurs choix personnels. Ils incarnent parfaitement l'idée que l'on ne naît pas BOSS mais qu'on le devient. Une armada de camarades vont se joindre au mouvement pour pousser les férus de mode à développer leurs propres potentiels avec confiance et style. Demi Lovato, Christina Ricci, DJ Khaled, Bella Thorne, Macaulay Culkin prêteront leur force de frappe à la campagne et partageront leurs histoires, aux côtés de sportifs comme Fernando Alonso, Xavi Simons, Richarlison, Karl-Anthony Towns ou encore de l'influenceuse beauté NikkieTutorials. Qu'importe les chemins que la vie nous présente, qu'importe les imprévus qui jonchent nos parcours, le voyage est toujours en mesure de révéler la personne que l'on souhaite être. Bref... tout est BOSS-ible !