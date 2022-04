Kourtney Kardashian mariée à Travis Barker : photos de leur union à Vegas dévoilées, sur fond de tequila

Quand Kim Kardashian s'est unie à Kanye West en mai 2014, à Florence en Italie, la célèbre businesswoman avait vu les choses en très très grand. Robe somptueuse, énorme mur de fleurs, une sacrée liste d'invités... C'est dans une toute autre ambiance que sa grande soeur Kourtney Kardashian a choisi de dire oui à l'homme de sa vie.

L'Américaine de 42 ans a épousé son fiancé, le musicien Travis Barker, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, après avoir assisté à la grande cérémonie des Grammy Awards qui a notamment sacrée la jeune chanteuse Olivia Rodrigo. Cette soirée se déroulait au MGM Grand Garden Arena, à Las Vegas, et c'est non loin de là que Kourtney Kardashian et Travis Barker ont choisi de s'unir dans le plus grand secret. Les amoureux se sont rendus à la Chapelle One Love Wedding afin d'échanger leurs voeux en pleine nuit, à 2h du matin, sur fond de tequila. Des détails que Kourtney Kardashian révèlent dans le message qu'elle a publié ce mercredi 6 avril sur sa page Instagram. L'heureuse mariée dévoile les premières images de son mariage, une cérémonie très rock'n'roll officiée par un sosie d'Elvis Presley.

A 2h du matin, après une nuit épique et un peu de tequila

C'est ainsi que l'on découvre que Kourtney Kardashian et Travis Barker étaient parfaitement assortis pour se dire oui. Tous deux portaient des perfecto en cuir. L'ex de Scott Disick et maman de trois enfants (Mason, Penelope et Reign) avait complété sa tenue de mariage avec un top jaune décoré d'une croix. Parmi les quelques photos partagées, le baiser échangé par les mariés. "J'ai trouvé ça dans mon appareil photo. "Il était une fois dans un pays lointain, très lointain (Las Vegas) à 2h du matin, après une nuit épique et un peu de tequila, une reine et son incroyable roi se sont aventurés dans la seule chapelle ouverte avec Elvis et se sont mariés (sans licence)", commente Kourtney Kardashian en légende de ses photos de mariage.