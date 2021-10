Kourtney Kardashian et Travis Barker vont se marier ! Fiançailles surprises sur la plage

Ils s'aiment, ils s'adorent... et c'est parti pour durer. D'après les informations d'E! News Kourtney Kardashian et Travis Barker vont se marier ! Le musicien de 45 ans et l'aînée des Kardashian de 42 ans se sont fiancés hier, dimanche 17 octobre 2021, à Montecito, en Californie. D'après un témoin présent, le batteur de Blink 182 a fait sa demande sur la plage, devant l'hôtel Rosewood Miramar. Les fiancés n'étaient pas seuls, puisque Khloé Kardashian et son compagnon infidèle Tristan Thompson ont assisté à la scène.

"Travis a accompagné Kourtney jusqu'à la plage, où il avait fait disposer des fleurs rouges et blanches en forme de coeur. Ça avait l'air très romantique. Kourtney était au comble du bonheur et a posé sa main sur sa bouche, l'air surpris. La famille les a félicités et est retournée à l'hôtel", précise la source d'E! News.

Il s'agira du premier mariage de Kourtney, qui fréquente le musicien tatoué depuis plus d'un an. Ils ont officialisé leur couple en février 2021 mais les rumeurs les disent ensemble depuis bien plus longtemps. Le couple était voisin et ami depuis de nombreuses années avant de se rapprocher. Par le passé, Kourtney a fréquenté Taryll Jackson, le neveu de Michael Jackson, de 1999 à 2004.

En 2006, Kourtney commence une longue romance avec Scott Disick, qui deviendra le père de ses 3 enfants, deux garçons, Mason (2009), Reign (2014), et une fille, Penelope (2012). Après de nombreuses ruptures et réconciliations médiatisées dans l'émission L'Incroyable Famille Kardashian, les amants terribles se séparent une bonne fois pour toutes en 2015. Depuis, elle aurait vécu une courte idylle avec Justin Bieber, et une relation plus sérieuse avec le franco-algérien, alors bien plus jeune qu'elle, Younes Bendjima.

De son côté, Travis Barker a déjà été marié à 2 reprises. Un mariage éclair avec Melissa Kennedy de 2001 à 2002 et une union tumultueuse avec Shanna Moakler, Miss États-Unis 1995, de 2004 à 2009. Avant de se séparer froidement, le couple aura 2 enfants, Landon Asher et Alabama Luella. Le membre du célèbre groupe Blink-182 est également connu pour avoir survécu à un crash d'avion qui avait fait 6 morts en 2008.