Diaporama Kourtney Kardashian et Travis Barker vont se marier ! Fiançailles surprises sur la plage

1 / 20 Kourtney Kardashian et Travis Barker vont se marier ! Fiançailles surprises sur la plage

2 / 20 Travis Baker, Kourtney Kardashian - Cérémonie des 2021 MTV Video Music Awards à New York

3 / 20 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker se promènent avant de rejoindre les studios de l'émission "Saturday Night Live" à New York, le 16 octobre 2021.

4 / 20 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker se promènent tendrement enlacés à Venise, le 31 août 2021.

5 / 20 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Baker à la sortie de l'hôtel Ritz-Carlton à New York, le 13 septembre 2021.

6 / 20 Scott Disick et Kourtney Kardashian - Soiree "E Pop of Culture" a New York. Le 22 avril 2013v

7 / 20 Kourtney Kardashian quitte le restaurant SugarFish accompagnée de sa fille Penelope et de son compagnon Younes Bendjima à Calabasas, le 21 juillet 2018.

8 / 20 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker quittent leur hôtel pour aller déjeuner à New York, le 16 octobre 2021 avant l'émission "Saturday Night Live".

9 / 20 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker quittent les studios de l'émission "Saturday Night Live" à New York, le 16 octobre 2021.

10 / 20 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker quittent le "Greenwitch Hotel" pour se rendre au Polo Bar puis voir la pièce "Hadestown" à Broadway. New York. Le 15 octobre 2021.

11 / 20 Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker à la sortie de leur hôtel à New York City, New York, Etats-Unis, le 15 octobre 2021.

12 / 20 Exclusif - Kourtney Kardashian quitte son hôtel avec son compagnon Travis Barker pour aller dîner avec sa soeur Kendall à New York le 14 octobre 2021.

13 / 20 Exclusif - Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker quittent leur hôtel à New York le 14 octobre 2021.

14 / 20 Megan Fox et Kourtney Kardashian sur la scène des "Music Video Awards (VMA)" à New York, le 12 septembre 2021.

15 / 20 Machine Gun Kelly et sa compagne Megan Fox dînent avec Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Baker à New York, le 12 septembre 2021.

16 / 20 Travis Baker, Kourtney Kardashian - Cérémonie des 2021 MTV Video Music Awards à New York le 12 septembre 2021.

17 / 20 Travis Baker, Kourtney Kardashian - Cérémonie des 2021 MTV Video Music Awards à New York le 12 septembre 2021.

18 / 20 Travis Baker, Kourtney Kardashian - Cérémonie des 2021 MTV Video Music Awards à New York le 12 septembre 2021.

19 / 20 Exclusif - Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker quittent l'hôtel Ritz à Paris le 1er septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage