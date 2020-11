Scott Disick : Il craque pour une influenceuse... encore plus jeune que son ex !

Ce rencard amoureux en plein jour a évidemment fait réagir les internautes. Certains s'étonnent de voir Scott Disick retourner vers une femme encore plus jeune que son ex, Sofia Richie, qu'il aurait quitté à cause de leurs visions différentes. "[Scott] est à un stade très différent dans sa vie et est vraiment concentré sur un style de vie plus calme, sur ses enfants [Mason, Penelope et Reign, âgés de 10, 8 et 5 ans] et ses entreprises d'investissement. Et Sofia, à 21 ans, essaie toujours de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie, ce qui les a séparés au fil du temps. Scott a été très clair avec sa décision de mettre fin à la relation et ne voit pas le couple se remettre ensemble à l'avenir", a expliqué une source restée anonyme à Us Weekly. D'autres vont jusqu'à qualifier l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian de prédateur, attiré par des jeunes femmes deux fois plus jeunes que lui.

Au mois d'octobre, Scott avait été surpris en compagnie du mannequin de 29 ans, Megan Blake Irwin. Trop âgée pour le "Lord Disick" ?