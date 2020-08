Scott Disick : Rupture avec Sofia Richie, finalement trop "jeune" pour lui

Sofia Richie et Scott Disick, acte 59 scène 2. Selon le site TMZ, le couple se serait (une nouvelle fois) séparé après de nombreuses disputes. Ensemble un jour, célibataires le lendemain, Sofia et Scott se sont manifestement empêtrés dans une relation sentimentale chaotique depuis près de trois ans. Oui mais cette fois-ci, c'est (vraiment) fini. D'ailleurs, l'un des proches du couple aurait rapporté au site TMZ que Scott avait mis un terme à leur histoire "pour de bon".

Scott a été très clair

Alors, pourquoi cette rupture ? L'entrepreneur de 37 ans se serait finalement rendu compte que la différence d'âge avec sa jeune petite-amie (de 21 ans) était trop importante. Des proches de Scott auraient ainsi rapporté à US Weekly : "Il est à un stade très différent dans sa vie et est vraiment concentré sur un style de vie plus calme, sur ses enfants et ses entreprises d'investissement. Et Sofia, à 21 ans, essaie toujours de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie, ce qui les a séparés au fil du temps. Scott a été très clair avec sa décision de mettre fin à la relation et ne voit pas le couple se remettre ensemble à l'avenir".

Des propos qui plairont sûrement à Sofia, déjà obligée de composer avec les multiples voyages de famille de Scott et son ex Kourtney (auxquels elle n'est pas conviée, bien sûr). Papa de Mason Dash, Reign Aston et Penelope (fruits de son union avec Kourtney), Scott part en effet régulièrement en vacances avec son ex, ce qui n'est pas l'idéal pour arranger les choses avec sa nouvelle petite-amie Sofia. Très amoureuse de Scott, Sofia avait pourtant tout tenté pour faire fonctionner leur relation, en vain. Selon E! News, "Sofia a vraiment fait en sorte de faire fonctionner les choses entre eux après leur rupture initiale mais Scott a mis fin à la relation récemment et ils ne se parlent plus". Un silence radio éphémère ?