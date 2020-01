Kourtney Kardashian : Sa fille Penelope, craquante dans un manteau à 1000 euros

Grâce aux réseaux sociaux, les enfants de stars deviennent des stars à leur tour ! Ainsi, ceux des membres de la famille Kardashian comptent déjà des millions de fans qui s'émerveillent devant leurs faits et gestes et leurs looks. Cette semaine, la fille de Kourtney les a régalés grâce à un superbe manteau à près de 1000 euros, porté lors d'un dîner en famille.

Après un réveillon de Noël grandiose, une partie du clan Kardashian s'est retrouvée autour d'une bonne table ! Jeudi 9 janvier 2020, Kris Jenner, son compagnon Corey Gamble, ses enfants Kourtney, Kim, Khloé et Kylie, l'ex-compagnon de Kourtney, Scott Disick et leur fille Penelope (7 ans) ont dîné au restaurant Nobu, à Malibu.

Penelope avait pour voisine de table sa tante Khloé Kardashian. La star de 35 ans s'est amusée à la filmer avec un nouveau filtre de l'application Instagram, avant de partager la courte vidéo dans sa story du jour.