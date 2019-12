Les Kardashian : Divines pour leur somptueux réveillon de Noël

Par exemple, Kim Kardashian a révélé que sa fille aînée North (6 ans) avait des douleurs à l'estomac mais qu'elle tenait quand même à assister à la soirée de Noël de sa tante Kourtney. Le petit frère de North, Saint, était surexcité à l'idée de faire la fête. Chicago souhaitait voir un elf, mais elle a eu peur du Père Noël présent pour les enfants des invités. Le petit dernier, Saint, s'est tenu à carreau.

Sublime dans une robe Haute Couture Christian Dior (collection automne-hiver 2000), Kim a fait sensation chez sa grande soeur Kourtney. Comme elle, Kylie et l'adorable Stormi (1 an) portaient des robes Haute Couture, spécialement conçues par la maison britannique Ralph & Russo. Mère et fille ont retrouvé Travis Scott, ex-compagnon de Kylie et papa de Stormi, élégant en smoking.

Khloé Kardashian et sa fille True, sublimes en robes dorées, et Sofia Richie, venue avec son compagnon Scott Disick (l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian), ont également participé à ce défilé de bombes improvisé. Les présents, dont faisaient également partie l'actrice Selma Blair et son fils Arthur (9 ans) ont assisté à un concert privé de la chanteuse Sia.