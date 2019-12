Kylie Jenner : Sa fille Stormi reçoit une maison pour Noël

Grâce aux réseaux sociaux, les enfants de stars deviennent des stars à leur tour ! Ainsi, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott compte déjà plusieurs millions de fans. Stormi Webster les invite à découvrir sa toute première maison, cadeau de sa grand-mère, Kris Jenner.

Chez les Kardashian, Noël a déjà commencé ! Kris Jenner a lancé la remise de cadeaux en offrant à sa petite-fille Stormi (22 mois) une gigantesque maison pour enfant. Celle-ci a été installée dans le jardin de la villa de sa mère, Kylie Jenner. La jeune maman gateau a filmé les premiers pas de Stormi dans cette superbe cabane à deux étages, disposant d'une cuisine, d'une chambre et d'une mezzanine donnant sur un balcon.

"Ça me rappelle quand tu étais une petite fille... Je veux que tu aies les mêmes souvenirs avec ta fille", confie Kris Jenner à Kylie, dans la vidéo mise en ligne par la bombe de 22 ans. Kylie y dévoile également ses décorations pour Noël. Plusieurs sapins couverts de fausse neige et de lumières, une famille d'ours polaires en peluche et une luge ont été installés à son domicile.

L'ex-compagnon de Kylie Jenner et papa de Stormi, Travis Scott, passera-t-il le réveillon avec elles ? Les admirateurs de Kylie s'interrogent encore.

En attendant, la jolie brune fête également le réveillon avec ses copines. Mademoiselle Jenner a passé une soirée pyjama en uniforme de Mère Noël avec sa bande, dont fait partie la compagne de Scott Disick, Sofia Richie.