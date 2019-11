Kylie Jenner : Sa fille Stormi veut ressembler à son père

Sur les photos partagées par son papa, Stormi maîtrise les poses du parfait hypebeast ("bête de hype" en anglais) ! Son look, composé d'un T-shirt du festival Astroworld initié par Travis Scott, d'un pantalon noir et de baskets Nike Air Force 1 "Cactus Jack", nom du modèle conçu par le rappeur et sorti ce samedi 16 novembre, en a fait saliver plus d'un.

"Travis et moi sommes en bons termes et Stormi est notre principal centre d'attention. (...) Notre amitié et notre fille passent en priorité", avait expliqué Kylie Jenner sur Twitter, le 3 octobre 2019, lors de l'officialisation de sa rupture avec Travis Scott. La bombe n'avait pas menti. Les parents de Stormi semblent avoir trouvé un terrain d'entente idéal pour sa garde.