Kylie Jenner séparée de Travis Scott : elle sort du silence et confirme

TMZ a peut-être annoncé leur rupture le mercredi 2 octobre 2019, mais les principaux intéressés n'avaient pas encore pris la parole pour commenter cette actualité. Voilà qui est fait. Sur son compte Twitter, Kylie Jenner, lasse des rumeurs en tout genre, a mis les choses au clair. Ce qui l'a notamment fait sortir de ses gonds ? Les bruits de couloir expliquant qu'elle s'était rendue auprès de son ex quelques heures seulement après s'être séparée de Travis Scott. "Tout a été rendu cent fois plus dramatique que ça ne l'est vraiment sur Internet, écrit-elle. Il n'y a eu aucun rendez-vous à 2h du matin avec Tyga. Vous me voyez vraiment déposer deux amis dans un endroit où, surprise, il était aussi ? Travis et moi sommes en excellent termes et notre principale préoccupation, là tout de suite, c'est Stormi. Notre amitié et notre enfant sont prioritaires."

Parents d'une petite fille d'1 an et demi, Kylie Jenner et Travis Scott auraient décidé de s'accorder un petit break. "On nous dit qu'ils ont essayé de faire marcher leur relation pendant un moment, mais depuis déjà plusieurs semaines, ils ont décidé de faire une pause, en tout cas pour l'instant", détaillait-on du côté de TMZ. Etrange puisqu'un peu plus tôt, le 27 août dernier, le couple et son enfant faisaient office de famille idéale sur le tapis rouge de l'avant-première du documentaire consacré au rappeur par Netflix, Look Mom, I Can Fly.