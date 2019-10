Hailey et Justin Bieber : 750 000 dollars de bijoux sur leurs photos de mariage

Du 29 au 30 septembre 2019, 154 chanceux invités ont pu assister au mariage d'Hailey Baldwin et Justin Bieber. Ils avaient rendez-vous au sein du Montage Palmetto Bluff, hôtel de luxe de Caroline du Sud pour un week-end exceptionnel avec son lot d'activités. À commencer évidemment par la cérémonie religieuse, une bataille d'eau ou encore la projection du film N'oublie jamais (avec Ryan Gosling).

Un mariage aussi luxueux pour autant d'invités, ça n'a pas de prix. Si ce n'est les 1200 dollars que les époux Bieber ont mis dans 75 litres de jus bio, d'après les informations toujours pertinentes de TMZ.com. Cette fois, c'est le Daily Mail qui vient apporter des précisions sur le coût faramineux de ce mariage. Sur de nouvelles photos des mariés, on peut voir qu'ils portent tous deux de jolis bijoux et autres grillz, estimés au total à 750 000 dollars (soit 685 000 euros).

Il faut d'abord compter 500 000 dollars, rien qu'en bague de fiançailles. Le top model porte un modèle en diamant de chez Tiffany & Co. Hailey Bieber porte également des boucles d'oreilles du même créateur, en diamant et platine de cinq carats estimées à 123 000 dollars. Pour ses photos de mariage, Justin Bieber avait sorti son plus beau grillz, estimé à 25 000 dollars, fait de diamants violets israéliens. Si le cliché en noir et blanc ne permet pas de voir leur belle couleur, l'artiste avait déjà dévoilé un cliché du bijou sur Instagram.

De grosses, grosses dépenses en bijoux qui ne s'arrêtent pas là. Justin Bieber a tenu à s'offrir un petit quelque chose : une grosse montre de la marque Audemars Piguet estimée à au moins 100 000 euros. "J'me suis offert un petit cadeau de mariage", a-t-il indiqué sur Instagram. "Son petit cadeau est en réalité exceptionnel, puisqu'il s'agit d'un modèle rare, vintage et très luxueux", assure TMZ.com. Une broutille pour l'artiste, dont la fortune est estimée à plus de 200 millions de dollars.