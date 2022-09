Justin Bieber : Sa femme à l'origine de sa rupture avec Selena Gomez ? Hailey rétablit sa vérité

Hailey Baldwin a-t-elle entretenu une relation amoureuse avec Justin Bieber lorsqu'il était en couple avec Selena Gomez ? Le mannequin est catégorique : "Non, pas une seule fois". Des propos tenus lors d'une interview en toute franchise pour le podcast Call Her Daddy d'Alex Cooper... "Quand lui et moi avons commencé à sortir ensemble, ou quoi que ce soit de ce genre, il n'était dans aucune relation, ce n'est pas mon personnage de jouer avec la relation de quelqu'un, j'ai été mieux élevé que ça", ajoute-t-elle.

Si ce doute persiste depuis un long moment auprès des internautes, c'est notamment parce que le célèbre interprète de Baby a fréquenté les deux stars en l'espace de quelques mois en 2018. En effet, après plusieurs séparations, il s'était redonné une chance avec Selena Gomez, qu'il avait rencontrée en 2009, avant de finalement s'en séparer au mois de mars et d'annoncer quelques semaines plus tard seulement ses fiançailles avec Hailey Baldwin. Cette dernière, qui a donc épousé le chanteur depuis, avait alors déjà vécu une histoire avec lui en 2016 avant de rompre assez rapidement.