Justin et Hailey Bieber tactiles pour leurs premiers Grammy Awards, l'amour à Las Vegas

Comme les Oscars du cinéma, les Grammy Awards sont un des grands rendez-vous glamour qui a lieu chaque année outre-atlantique. L'occasion de voir les acteurs majeurs de la musique américaine être récompensés pour leur travail autant que les voir défiler sur le tapis rouge, seuls ou accompagnés. Pour la 64e édition qui s'est déroulée à Las Vegas, de nombreux couples avaient fait le déplacement. Parmi eux, Justin et Hailey Bieber qui ont signé leur grande première. Jamais les amoureux ne s'étaient rendus ensemble à la cérémonie...

En effet, malgré son accident, Hailey Bieber était bien de la partie pour accompagner son mari lors de la prestigieuse soirée. Le couple est apparu bras-dessus bras dessous échangeant de doux baisers devant les photographes. La jeune femme portait une robe blanche qui dévoilait ses épaules, pendant que l'interprète de Baby portait une veste blazer oversize, sur un t-shirt blanc avec des lunettes de soleil. Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker, le batteur membre du groupe Blink-182 et +44, ont également été photographiés. Ce dernier était vêtu d'une veste croisée sans manche entièrement noire assortie avec la tenue tout aussi monochrome de sa dulcinée. La grande soeur de Kim Kardashian portait une robe ouverte sur les côtes. La soirée, qui avait exceptionnellement lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas contrairement à la tradition qui voit la soirée se dérouler du côtés de Los Angeles a permis de voir David Guetta, notre célèbre DJ national, en compagnie de sa compagne, Jessica Ledon, 28 ans, qu'il fréquente depuis 2016. La starAvril Lavigne et Mod Sun ont également été photographiés. On notera également la présence des couples Lily Aldridge et Caleb Followill, Claudia Sulewski et son compagnon Finneas O'Connell ou encore Addison Rae et Omer Fedi, parmi tant d'autres... (voir diaporama).

Pour rappel, la soirée a été marquée par un moment particulièrement fort, l'apparition du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a demandé aux artistes et au monde de soutenir son pays envahi par la Russie.