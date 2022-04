Grammy Awards 2022 : David Guetta au top à 54 ans avec sa "femme fatale" Jessica et son fils Tim Elvis

Sur scène, à la plage ou foulant le tapis rouge, David Guetta brille partout où il passe. La star française faisait partie des glorieux invités des Grammy Awards, cérémonie de récompenses américaines qui a sacré le meilleur de la musique ce 3 avril 2022. Ainsi, le riche et célèbre DJ est apparu devant les photographes auprès de sa compagne Jessica Ledon, mais également de son fils, Tim Elvis, qu'il a eu avec Cathy Guetta dont il est séparé depuis 2014, mais avec qui il est resté proche.

En smoking blanc, David Guetta, 54 ans, est au top à Las Vegas pour cette prestigieuse fête. Lors du photocall, il a posé en alternance avec sa sublime amoureuse Jessica Ledon qu'il fréquente depuis 2016, femme fatale de 28 ans en robe échancrée, et avec son fils aîné qui a choisi le tuxedo noeud papillon pour l'occasion. Le jeune homme a célébré le 9 février dernier ses 18 ans, son papa lui a donc fait un bien joli cadeau en l'amenant aux Grammy pour passer le cap de la majorité !

Venu en tant que simple invité, David Guetta a déjà eu les honneurs d'être célébré aux Grammy Awards. En 2010, il a décroché avec Fred Rister le prix "Meilleur Enregistrement Dance de l'année" avec le titre When Love Takes Over, et l'année suivante pour celui du meilleur remix de l'année avec Revolver de Madonna, réalisé en duo avec Afrojack.

Soirée rassemblant le gratin de la musique américaine et internationale, les Grammy Awards ont récompensé cette année de cinq trophées, dont celui de l'album de l'année, le jazzman touche-à-tout Jon Batiste. Le projet rétro Silk Sonic, porté par Bruno Mars et Anderson .Paak, a remporté quatre prix au total, dont les prix convoités de la chanson de l'année et de l'enregistrement de l'année, tandis que la jeune popstar Olivia Rodrigo, 19 ans, s'impose en tant que "révélation de l'année". Cette 64e édition des Grammy Awards a également été marquée par plusieurs moments d'émotion dont l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky et un hommage à Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters décédé à la fin du mois de mars, à l'âge de 50 ans.