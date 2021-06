David Guetta multimillionnaire : énorme pactole pour le DJ grâce à une vente exceptionnelle !

David Guetta bientôt plus riche de plusieurs millions sur son compte en banque ? A en croire les informations du Financial Times, le populaire DJ français a cédé son catalogue musical à Warner Music. Un deal qui comprend ses anciens tubes et ses productions à venir !

En effet, David Guetta a donc signé un accord pour céder ses droits d'auteur, compositeur et interprète à Warner et la transaction se monterait selon les estimations du journal à environ 100 millions de dollars. L'ex-époux de Cathy Guetta - avec qui il a fait danser les clubbers aussi bien à Paris qu'à Ibiza - va donc toucher le pactole. Mais la major fait aussi une très belle affaire puisque le DJ au succès international est une valeur sûre en terme de rentabilité : il cumule 50 millions d'albums vendus et, surtout, 14 milliards de streams. A l'heure où la musique se consomme surtout sur les plateformes, aucun doute que d'avoir ce catalogue assurera à Warner des royalties pendant très longtemps. Il est d'ailleurs le huitième artiste le plus écouté au monde sur Spotify !

"Il est rare qu'un artiste ne se contente pas de définir un genre, mais le transforme. C'est ce que fait David depuis plus de deux décennies (...) Malgré tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, il y a encore tant de musique, de créativité et d'originalité à venir. Chez Warner, nous sommes tous très heureux d'étendre notre partenariat avec cette icône mondiale", a déclaré le PDG de Warner Recorded Music, Max Lousada, dans des propos rapportés par LCI.

David Guetta (53 ans), récompensé de deux Grammy Awards, est derrière des tubes populaires comme Titanium, Play Hard, When Love Takes Over ou encore Turn Me On... Avec cet accord, le chéri de la belle Jessica Ledon va pouvoir dépenser sans compter. Nul doute qu'il gâtera ses deux enfants Tim né en 2004 et Angie née en 2007...