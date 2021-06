Cathy Guetta : Pourquoi s'appelle-t-elle toujours "Guetta" malgré le divorce ? (EXCLU)

Purepeople : Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre collaboration avec SeeMy Cosmetics ?

Cathy Guetta : Le projet est né il y a quelques mois. Depuis un an, mon activité est à l'arrêt, bien sûr, et il faut toujours que je me challenge. Je suis passée par Paris après un voyage à Dubaï, je me suis arrêtée dans l'institut d'Elodie Raheria, elle m'a parlé de ses produits et de là est née la collaboration. Elle était en train d'élaborer un booster d'éclat et un sérum liftant, sans savoir si je serais libre ou intéressée, et on a fini la collection toutes les deux. On a parlé marketing, choisi les bouteilles, j'ai eu l'idée de la pochette dorée... tout ce qui allait autour du produit. J'avais travaillé sur un parfum en 2007, je m'étais déjà immergée, un peu, dans l'univers de la cosmétique, et j'avais adoré ça.

"Timeless Glow", c'est parce que vous serez éternellement jeune et festive ?

Je pense que la jeunesse, on l'a dans sa tête ! C'est un état d'esprit. Évidemment que le temps passe, évidemment qu'il faut le retenir, parce que les ridules laissent place aux rides et qu'on aura toutes et tous des rides d'expression qui vont se creuser. Mais on est en 2021. Les jeunes filles de 15, 16 ans commencent déjà, si jeune, à prendre soin d'elle. C'est peut-être les communications faites par les influenceuses sur Instagram qui les poussent. Ma fille Angie, qui a bientôt 14 ans, a déjà sa routine beauté, le matin, le soir. Elle fait ses petits soins. Toutes ses amies sont comme ça. Je crois que les mamans doivent éduquer, tôt, leurs enfants à prendre soin de leur peau.