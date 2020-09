Cathy Guetta : Sa fille Angie, 13 ans, joli mélange de maman et de papa David

En Amérique, il y avait Brad Pitt et Angelina Jolie. En France, nous avions David et Cathy Guetta. De cet amour, de feu, de flammes et de grosses soirées déchaînées, sont nés deux enfants. Mais comme le temps passe ! Aujourd'hui, Tim Elvis a 16 ans et Angie, la petite dernière, déjà 13 ! C'est pourquoi maman a tenu à lui rendre hommage, le jeudi 24 septembre 2020, histoire de détailler toute la fierté que lui procure cette relation. "Joyeux anniversaire, a-t-elle écrit. Ma princesse. Depuis le 23 septembre 2007, à 18h20, tu es mon amour, mon soleil, ma fille extraordinaire, une amie fantastique, une super soeur et une enfant vraiment unique. Tu souris tout le temps, tu es gentille, courageuse, intelligente à propos de tant de choses et toujours de bonne volonté. Nous t'aimons, mon trésor, à l'infini et au-delà."

Pour le meilleur et pour le pire

Difficile de reste en bons termes avec son ex ? Pas chez les Guetta ! C'est bien simple, Cathy et David s'entendent si bien qu'ils n'hésitent pas à se retrouver pour de jolies occasions. En juillet 2020, la petite famille recomposée s'est retrouvée au cap Ferret pour passer des vacances grand luxe sur un jet privé. Un peu plus tôt dans l'année, parents et enfants avaient défilé dans les rues de Londres, main dans la main, pour protester en faveur du mouvement Black Lives Matter et dénoncer le meurtre inacceptable de George Floyd. Bien sûr, les retrouvailles ne sont pas toujours aisées. Cathy Guetta, Angie et Elvis habitent en Angleterre. Le DJ, de son côté, a retrouvé l'amour dans les bras de a Jessica Ledon et parcourt la terre entière pour faire danser les foules.