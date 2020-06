Cathy Guetta et David : Les ex-époux réunis avec leurs enfants pour manifester

Le meurtre de George Floyd, un homme noir américain de 46 ans mort asphyxié par des policiers blancs à Minneapolis, a choqué et indigné. La tragédie a également déclenché une vague de manifestations contre les violences policières et le racisme, vague qui a dépassé les frontières des États-Unis. Cathy Guetta a rejoint la lutte et participé à un nouveau rassemblement à Londres, avec son ex-mari David Guetta et leurs deux enfants.

Il y a quelques jours, David Guetta était encore à New York. Il y avait livré un DJ set diffusé en direct sur YouTube, sur le toit du Rockfeller Center, et avait rendu un hommage controversé à George Floyd. Le DJ et producteur français a quitté les États-Unis et retrouvé sa famille à Londres. Dimanche 7 juin, jour de la fête des Mères en France, son ex-épouse Cathy Guetta, leurs deux enfants, Angie et Elvis, et lui ont manifesté en soutien au mouvement Black Lives Matter.

"Je suis vraiment une maman fière aujourd'hui, jour de la fête des Mères en France... Je l'ai célébrée avec mes enfants @elvisguetta, ma fille Angie et leur père @davidguetta... nous sommes tous dans la rue avec des milliers de personnes pour protester contre le racisme... plus de violence... plus de mères qui pleurent pour leurs enfants... pour la JUSTICE, écrit Cathy Guetta sur Instagram, en légende de photos du rassemblement. Je suis très fière de voir mes enfants s'impliquer pour défendre leurs valeurs, mes valeurs et celles de ma mère, mon héroïne qui m'a donné ma force et ma foi d'être une bonne personne dotée de générosité, de tolérance, de compassion, de respect et d'amour pour les autres... J'espère que le monde va changer très bientôt, pour nous et les nouvelles générations."

Toute de noir vêtue, le visage protégé par un masque, Cathy a brandi un carton sur lequel était indiqué en anglais : "Les vies des Noirs comptent. Pas de justice = pas de paix"