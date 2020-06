David Guetta : Son hommage à George Floyd, moqué par les internautes

La mort de George Floyd, asphyxié par des policiers à Minneapolis le lundi 25 mai 2020, a choqué le monde entier. David Guetta a rendu hommage au défunt, un hommage en musique, moqué par les internautes : le DJ français a transformé le célèbre discours de Martin Luther King en chanson électro !

Samedi 30 mai 2020, après une visite à l'hôpital NYC Health + Hospitals à Harlem mobilisé contre le coronavirus, David Guetta est monté sur le toit du Rockfeller Center, à New York, pour un concert diffusé en direct sur YouTube. Au cours de son set, le DJ et producteur français de 52 ans a rendu hommage à George Floyd, un homme noir mort cinq jours plus tôt à Minneapolis, asphyxié par un policier lors d'une interpellation en pleine rue.

"J'ai fait une chanson spéciale. Cette chanson est dédiée à George Floyd, et j'espère vraiment que nous verrons plus d'unité et plus de paix, quand les choses sont déjà très difficiles. Big up à sa famille", a déclaré David Guetta lors d'une petite pause. Cette chanson sample le discours I Have a Dream ("J'ai un rêve") de Martin Luther King, l'un des leaders du mouvement des droits civiques aux États-Unis, prononcé lors de la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, le 28 août 1963.