Laeticia Hallyday : Indignée par la mort de George Floyd, tué par la police

Il n'y a pas que la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement de Donald Trump qui scandalise ! Les Américains sont également sous le choc d'un nouveau cas de violences policières. Laeticia Hallyday a réagi à la mort de George Floyd, mort en pleine rue, asphyxié par des agents de police.

La vidéo a choqué des centaines de millions d'internautes, aux États-Unis et dans le monde. Lundi 25 mai 2020, des anonymes ont filmé les derniers moments de George Floyd, un homme noir de 46 ans, non armé, soupçonné d'avoir présenté un faux chèque dans une épicerie et interpellé par la police de Minneapolis. Quatre agents l'ont immobilisé au sol, allongé sur le ventre, le visage à même le goudron. Un d'entre eux, Derek Chauvin, a placé son genou sur le cou de George Floyd, pendant plus de 7 minutes. George Floyd avait déjà perdu connaissance et ne bougeait plus.

L'homme interpellé et les témoins de la scène ont supplié les policiers de relâcher leur emprise. "S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. J'ai mal au ventre. J'ai mal au cou. J'ai mal partout. Ils vont me tuer", crie George Floyd dans la vidéo de son arrestation. Emmené en ambulance à l'hôpital du comté de Hennepin, l'homme y a été prononcé mort. Le FBI a ouvert une enquête. Les quatre policiers auteurs de l'interpellation de George Floyd et responsables de sa mort ont été licenciés.

Laeticia Hallyday, qui réside à Los Angeles avec ses filles Jade et Joy (15 et 11 ans), a exprimé son indignation. Sur Instagram, la veuve de Johnny Hallyday a publié une photo de George Floyd. Elle explique à ses plus de 450 000 abonnés : "Voici George Floyd. Hier, il a été tué par un policier blanc à Minneapolis, [dans l'État du] Minnesota. George Floyd a été arrêté pour avoir signé un mauvais chèque dans une épicerie. Dans la séquence vidéo publiée, l'agent a [George] Floyd au sol. Son genou est sur le cou de Floyd. Floyd crie à l'aide à plusieurs reprises. 'Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer.' Les passants ont supplié l'agent de le relâcher, mais il refuse. George Floyd est décédé."

Laeticia Hallyday ajoute sur Twitter : "#GeorgeFloyd est décédé. Mon coeur va non seulement à ses proches mais aussi à la communauté noire en général. Qui, jour après jour, est contrainte d'assister à ces meurtres sanctionnés par l'État, à ces lynchages modernes, sans sursis. #justiceforgeorgefloyd #blacklivesmatter."