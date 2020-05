Laeticia Hallyday toujours meurtrie par la mort de Johnny, "un sentiment atroce"

La mort de Johnny Hallyday, personne ne l'oublie. Le Taulier est toujours là, pilier fidèle dans nos coeurs, depuis ce terrible 5 décembre 2017. Amateurs, adeptes du blouson de cuir, fanatiques de rock'n'roll bien senti... mais aussi famille, amis, proches se souviennent du musicien comme de l'homme exceptionnel qu'il était. En France, il a droit à des hommages réguliers, des clins d'oeil à la télévision, aux pensées de ses enfants aînés David et Laura. Aux Etats-Unis, outre son épouse et ses petites dernières, Jade et Joy, il avait Mickey Rourke. Un roc. Et le comédien ne s'est jamais totalement remis de cette perte.

C'est un joli clin d'oeil qui a été accordé à Johnny Hallyday, sur les réseaux sociaux, le 15 mai 2020. Sur son compte Instagram, le héros du film Angel Heart a effectivement partagé un ravissant montage photo en l'honneur de son grand pote. Sur ces images de souvenirs familiaux, teintés de petits coeurs rouges, les paroles du titre Un jour viendra défilent mélancoliquement. "Tu me diras 'Je t'aime' du bout du coeur, peut-on lire. Mais le dire quand même, un simple mot, et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux, feront de moi un homme heureux."

Laetitia Hallyday, touchée par l'homme rendu à son homme

L'origine de cette amitié internationale n'est pas très connue, mais Mickey Rourke a toujours été là pour pleurer la mort de Johnny Hallyday et apporter son soutien inconditionnel à Laeticia. Voilà pourquoi la jeune veuve de 45 ans, maman de Jade et Joy, a pris le temps de rédiger une longue réponse de remerciements. "Mon très cher Mickey. Je suis tellement touchée par tes mots. Merci pour ce merveilleux témoignage d'amour, déclare-t-elle. Il t'aimait tant." Et puisqu'elle était lancée, elle a accordé au comédien une rare confession de la manière dont elle vit toujours l'épreuve, en 2020, confinée à Los Angeles avec ses filles.