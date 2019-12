Johnny Hallyday : "Vibrante" dernière messe-hommage mensuelle à la Madeleine

Les rendez-vous mensuels des fans de Johnny Hallyday, c'est fini. Deux ans après la mort du Taulier, la dernière messe mensuelle tenue à la Madeleine en sa mémoire a été célébrée ce lundi 9 décembre 2019. Une bien triste nouvelle rapportée, d'après Le Parisien, par Bruno Horaist, le curé de l'église qui avait accueilli l'hommage national du rockeur.

La messe en hommage à Johnny Hallyday se tiendra désormais deux fois par an. Les fans et proches de l'artiste pourront se recueillir le 15 juin et le 9 décembre 2020. "C'était la dernière messe mensuelle. Je n'en ferai plus que pour l'anniversaire et les obsèques de Johnny, le 15 juin et le 9 décembre. Les fans vont être orphelins, mais c'est beaucoup d'organisation pour moi... Et il faut qu'ils fassent leur deuil", a-t-il annoncé. Lieu de recueillement, fief des fans les plus aguerris... cette messe à la Madeleine se tenait tous les 9 du mois depuis janvier 2018.

Lundi, plusieurs proches de Johnny Hallyday avaient donc répondu présents, à l'image de son producteur historique, Jean-Claude Camus, ou encore du Père Jaffré, qui a repris l'un de ses morceaux à la guitare et à la voix. L'église de la Madeleine était remplie de fans dévoués, venus rendre une fois de plus hommage à leur éternelle idole. Cette messe servait également de recueillement à ceux qui ne pouvait pas se rendre au cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy.

Nos confrères du Parisien expliquent également que la messe se clôture par le chant des fans, qui entonnent Que je t'aime. Un moment "vibrant" d'après nos confrères, amplifié par la trentaine de bikers qui s'est chargée des choeurs. Des sosies étaient également présents.

On devait ce grand rendez-vous religieux (et musical) à l'association Blouson Rouge et Noir, qui prépare un documentaire sur ces messes en l'honneur de Johnny intitulé Retiens la nuit.