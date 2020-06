Omar Sy écoeuré par la mort de George Floyd : il crie son indignation dans la rue

Les États-Unis s'embrasent depuis la mort de George Floyd, survenue le 25 mai 2020 à Minneapolis. L'homme de 46 ans, père de deux enfants, dont une petite fille de 6 ans, est décédé après qu'un agent du Minneapolis Police Department lui a appuyé sur la nuque avec son genou durant plus de 8 minutes. George Floyd avait été interpellé après avoir été soupçonné de vouloir payer avec un faux billet de 20 dollars dans une épicerie. Celui qui est à l'origine de sa mort, Derek Chauvin, est depuis derrière les barreaux, ceux de la prison de Ramsey, située à Saint-Paul dans le Minnesota. Le policier de 44 ans a été arrêté et placé en garde à vue le vendredi 29 mai, pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Malgré cette arrestation, la colère ne faiblit pas aux États-Unis, bien au contraire. Les manifestations et les scènes de chaos se multiplient. Les stars se joignent au mouvement, et pas seulement des personnalités américaines comme Paris Jackson ou Ariana Grande. Installé depuis plusieurs années à Los Angeles, Omar Sy est descendu dans la rue le samedi 30 mai. L'acteur français de 42 ans, originaire de la ville de Trappes, a partagé une photo de sa participation à une manifestation sur sa page Instagram. C'est ainsi qu'on le découvre tout de noir vêtu, lunettes de soleil sur le nez, masqué et avec un camel back pour s'hydrater. Il est presque impossible de reconnaître Omar Sy qui souhaitait, sans aucun doute, passer incognito. "Hier, à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d'autres victimes ici aux US", a commenté la star d'Intouchables, du Prince oublié, de L'appel de la forêt, ou encore de Jurassic World.