Mort de Kobe Bryant : Vanessa lui rend hommage pour leur anniversaire de mariage

Kobe Bryant et sa fille Gianna, 13 ans, sont décédés le 26 janvier lors d'un dramatique accident, quand leur hélicoptère s'est écrasé près de Los Angeles, les tuant sur le coup ainsi que sept autres personnes. Les autres victimes étaient un entraîneur de base-ball, John Altobelli, sa femme Keri et leur fille Alyssa qui jouait au basket dans le même club que Gianna, Christina Mauser, entraîneure adjointe de l'équipe de basket des deux adolescentes, et Sarah et Payton Chester, une mère et sa fille.

Vanessa Bryant est complètement dévastée depuis ce terrible drame. "Mes filles et moi sommes complètement anéanties par la perte soudaine de mon mari, Kobe - le formidable père de nos enfants; et de ma belle et douce Gianna - une fille aimante, généreuse et merveilleuse, la formidable soeur de Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes aussi anéanties pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons leur peine. Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur en ce moment", avait-elle partagé sur son compte Instagram.

L'AFP rapportait le 25 février que Vanessa a entamé des poursuites judiciaires contre la société ayant affrété l'hélicoptère qui s'est écrasé près de Los Angeles le 26 janvier 2020. Cette plainte vise les sociétés Island Express Helicopters et Island Express Holding Corp. ainsi que les ayants droit du pilote de l'hélicoptère, Ara Zobayan, lui aussi mort dans l'accident dont les causes, indéterminées, font l'objet d'une enquête.