Mort de Kobe Bryant : ce que l'on sait sur les circonstances du crash

Kobe Bryant avait encore toute la vie devant lui. L'ancien basketteur est mort le dimanche 26 janvier 2020 dans le crash de son hélicoptère à 41 ans. La star des Lakers se rendait à un match de basket avec sa fille Gianna, âgée de 13 ans, lorsque l'appareil s'est écrasé sur les hauteurs de Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles. Neuf personnes ont péri dans l'accident, dont trois personnes d'une même famille.

Selon les données du flightradar24.com, un site de suivi des vols, l'hélicoptère de Kobe Bryant a décollé de l'aéroport John Wayne de Santa Ana à 9h06 heure locale. Il se dirigeait vers le Nord-Ouest, apparemment à la Mamba Sports Academy de Newbury Park – à environ 137 kilomètres – où Gianna devait disputer un match de basket.

L'hélicoptère s'est écrasé par temps brumeux au Nord-Ouest de Los Angeles. Selon les autorités locales, les pompiers ont reçu un appel peu avant 09h37 au sujet de l'accident, qui avait provoqué un feu de broussailles sur une colline.

Selon le Los Angeles Times, citant une source policière, le manque de visibilité était tel que la police de Los Angeles a laissé au sol ses propres hélicoptères jusque dans l'après-midi, quand le ciel s'est enfin dégagé. "La situation météorologique ne répondait pas à nos normes minimales de vol", a déclaré au quotidien le porte-parole de la police, Josh Rubenstein.

Lors d'un échange avec un contrôleur aérien, enregistré quelques minutes avant le crash, il a été spécifié au pilote du Sikorsky S-76 (l'hélicoptère privé de Kobe Bryant) qu'il volait "trop bas" et que les radars ne pouvaient donc pas le détecter.

Le NTSB, l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, a annoncé avoir dépêché une équipe de 18 personnes en Californie pour participer à l'enquête sur l'accident. "Notre équipe examinera l'historique du pilote et de l'équipage à bord, a déclaré Jennifer Homendy, du NTSB. Nous examinerons les dossiers d'entretien de l'hélicoptère. Nous examinerons les dossiers du propriétaire et de l'exploitant de l'hélicoptère et un certain nombre d'autres choses."