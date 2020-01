Kobe Bryant est mort: Le sportif et sa fille tués dans un accident d'hélicoptère

Kobe Bryant est mort. Il avait 41 ans et était considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Le sportif est décédé lors d'un dramatique accident d'hélicoptère, intervenu à Calabasas dans le sud de la Californie, annonce TMZ. Le site précise qu'il voyageait avec "au moins" 3 autres personnes et donne un premier bilan de 5 morts. TMZ ajoute que son épouse Vanessa n'était pas dans l'appareil. La cause de l'accident n'est pas encore connue. L'attaché de presse du joueur a confirmé aux médias que Gianna, sa fille de 13 ans est également décédée dans l'accident.

Kobe Bryant a joué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers. Quintuple champion NBA, il est l'un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière. Retraité des parquets depuis 2016, Bryant était jusqu'au 25 janvier 2020 le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, avant d'être dépassé par son rival LeBron James, samedi lors de la défaite des Lakers à Philadelphie (108-91).

Fait plus qu'improbable pour un sportif, Kobe Bryant avait remporté un Oscar en 2018, celui du Meilleur court métrage d'animation, pour le film Dear Basketball qu'il avait réalisé avec Glen Keane.

Il était marié à Vanessa Laine Bryant depuis 2001 et ils ont eu ensemble 4 enfants, Natalia Diamante Bryant, née le 19 janvier 2003, Gianna Maria-Onore Bryant, née le 1er mai 2006, Bianka Bella Bryant née le 5 décembre 2016 et Capri Kobe Kryant née en juin 2019.

En février 2019, il posait tout sourire avec sa femme sur le tapis rouge de la soirée Vanity Fair Oscar Party. 4 mois plus tard il annonçait sur Instagram la naissance de Capri "Koko".