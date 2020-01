Mort de Kobe Bryant, sa femme Vanessa sort du silence : "Complètement dévastées"

Dimanche 26 janvier 2020, le monde entier découvrait cette terrible nouvelle : Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère, à Calabasas, dans les hauteurs de Los Angeles. Sa fille Gianna (13 ans), qui se destinait à une grande carrière dans le basket-ball, a également perdu la vie dans le crash. Silencieuse depuis la mort de son mari et de son enfant, ainsi que sept autres personnes, Vanessa Bryant s'est finalement exprimée, jeudi 30 janvier 2020.

"Mes filles et moi aimerions remercier les millions de personnes qui nous ont adressé leur soutien et leur amour durant cette période difficile. Merci pour vos prières. Nous en avons définitivement besoin. Nous sommes complètement dévastées par la perte soudaine de mon mari adoré, Kobe - l'incroyable père de nos enfants - et de ma merveilleuse et si douce Gianna - une fille aimante, attentionnée et une superbe soeur pour Natalia, Bianka et Capri", a-t-elle écrit sur Instagram, dévoilant au passage une photo de sa famille au complet, tous souriants dans le jardin de leur maison.

"Pas de mots pour décrire notre peine"

"Nous sommes également dévastées pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, nous partageons leur deuil. Il n'y a pas de mots pour décrire notre peine. Je me réconforte en me disant que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu'ils étaient profondément aimés. Nous sommes si reconnaissants de les avoir connus. J'aurais aimé qu'ils soient là avec nous pour toujours. Ils étaient nos merveilles, emportées trop tôt", a poursuivi Vanessa Bryant (37 ans).

"Je ne suis pas certaine de ce que l'avenir nous réserve, c'est impossible d'imaginer la vie sans eux. Mais nous nous réveillons chaque jour en essayant de donner le meilleur de nous parce Kobe et notre petite fille Gigi nous éclairent et nous montrent le chemin. Notre amour pour eux semble infini, inestimable. J'aimerais juste les prendre dans mes bras, les embrasser et prier pour eux. Les avoir ici avec nous, pour toujours", a-t-elle conclu, en remerciant encore une fois les fans de Kobe pour leur soutien. De Cindy Crawford Beyoncé en passant par Kylie Jenner ou Olivia Munn , tout Hollywood a rendu hommage à Kobe et Gianna depuis l'annonce de leur mort.

Vanessa Bryant a également partagé le lien de son association Team Mamba family, qui récolte actuellement des fonds pour aider les autres familles décimées dans ce terrible crash d'hélicoptère.