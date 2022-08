Mort de Kobe Bryant : 31 millions de dollars de dommages-intérêts suite aux scandaleuses photos du crash mortel !

La veuve de Kobe Bryant vient d'être entendue par la justice. Alors qu'elle a perdu son époux et père de ses enfants, dans de terribles circonstances, elle a dû faire récemment face à d'ignobles photos des cadavres des victimes du crash qui ont fuité. Vanessa Bryant a déclaré devant un tribunal vendredi 19 août qu'elle avait été anéantie en apprenant que des secouristes avaient pris des photos du site où s'est écrasé l'hélicoptère dans lequel la star du basket, sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes ont trouvé la mort. Un jury a condamné ce mercredi 24 août le comté de Los Angeles à payer 31 millions de dollars de dommages-intérêts, dont 16 pour la veuve Vanessa Bryant, en raison de photos prises par des secouristes sur le site du crash d'hélicoptère qui avait tué Kobe Bryant, nous apprend l'AFP.

Des agents du bureau du shérif ainsi que des pompiers dépêchés sur le lieu de l'accident en janvier 2020 avaient pris des clichés sur place, y compris des photos des restes déchiquetés du mythique basketteur et de sa fille Gianna, également décédée dans ce terrible drame. Ce procès tenu au civil à Los Angeles a mis en lumière comment certains membres de premiers secours avaient montré ces abjectes photos à des personnes extérieures à l'affaire. On fait état notamment d'un barman. Enfin, un agent du bureau du shérif avait aussi fait circuler ces clichés à un ami pendant qu'ils jouaient à des jeux vidéo. Le comté de Los Angeles pour sa défense, a avancé le fait que les images n'étaient jamais devenues publiques et que ses hauts responsables avaient fait preuve de promptitude pour les effacer des appareils électroniques des agents.

Vanessa Bryant en larmes à la lecture du verdict

Mais ce procès qui s'est étalé sur deux semaines a permis à la veuve de Kobe Bryant, Vanessa, ainsi que Chris Chester, dont l'épouse et la fille sont également décédées dans le crash, de faire savoir leur peur de voir un jour ces terribles images publiées sur internet et dévoilées au grand jour au grand public. Très émue, Vanessa Bryant avait déclaré vivre dans la peur que ces photos émergent. "C'est comme le Covid-19. Une fois que ça se propage, on ne peut plus l'arrêter", a-t-elle notamment déclaré. Pour ces dommages émotionnels, Vanessa Bryant a perçu 16 millions de dollars, quand Chris Chester en a touché 15 millions. La veuve de la superstar des Lakers américaine n'a pu retenir ses larmes durant la lecture du verdict, et a refusé de s'exprimer devant les journalistes à la sortie du tribunal. Elle s'est en revanche saisie de ses réseaux sociaux pour publier une photo de Kobe Bryant et de leur petite Gianna avec la légende : "Tout pour vous! Je vous aime! JUSTICE pour Kobe et Gigi!"

D'autres familles de victimes se sont vues accorder l'an dernier 2,5 millions de dollars d'indemnités dans la même affaire. Une enquête avait conclu à la responsabilité du pilote de l'hélicoptère dans l'accident, une "erreur de jugement" ayant entraîné sa "désorientation" au milieu d'un épais brouillard.